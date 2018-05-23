МИД Грузии заявил о готовности страны вступить в НАТО

Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.

"Мы ожидаем решения (на саммите), которое зафиксирует реальность. А она в том, что Грузия успешно провела изменения и улучшения для соответствия стандартам НАТО", — заявил Джанелидзе, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения как в политической, так и в военной области.

"Когда мы говорим о Грузии (вступлении Грузии в НАТО), то это политическое решение. И его нужно принять", — резюмировал министр.

Он добавил, что НАТО для Грузии является "ключевым гарантом территориальной целостности".