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МИД Грузии заявил о готовности страны вступить в НАТО
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МИД Грузии заявил о готовности страны вступить в НАТО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузия добилась значительного прогресса на пути соответствия стандартам НАТО и рассчитывает, что на июльском саммите альянса этот факт будет зафиксирован официально, заявил глава грузинского МИД Михаил Джанелидзе.
"Мы ожидаем решения (на саммите), которое зафиксирует реальность. А она в том, что Грузия успешно провела изменения и улучшения для соответствия стандартам НАТО", — заявил Джанелидзе, выступая в Институте мира в Вашингтоне.
По его словам, за последние десять лет в стране проводились изменения как в политической, так и в военной области.
"Когда мы говорим о Грузии (вступлении Грузии в НАТО), то это политическое решение. И его нужно принять", — резюмировал министр.
Он добавил, что НАТО для Грузии является "ключевым гарантом территориальной целостности".
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Брюсселе.
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