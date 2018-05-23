Киев заявил о больших потерях ополченцев в Донбассе

За минувшие сутки украинские силовики в Донбассе убили 15 и ранили 10 ополченцев, заявил представитель пресс-центра Объединенных сил Украины подполковник Виктор Шубец

При этом ранее в сводке Объединенных сил сообщалось, что убиты четыре ополченца и столько же ранено, передает УНИАН

По данным пресс-центра Объединенных сил, ополченцы за сутки якобы почти 50 раз открывали огонь, погиб один украинский боец.

Накануне в ДНР заявили, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков. Позже появились сведения, что другая группа силовиков попыталась проникнуть непосредственно в Горловку, но также была уничтожена.

При этом в ДНР подтверждали гибель в боях одного ополченца и ранение еще одного, а также захват троих бойцов в плен.