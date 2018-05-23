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Киев заявил о больших потерях ополченцев
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Киев заявил о больших потерях ополченцев в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
За минувшие сутки украинские силовики в Донбассе убили 15 и ранили 10 ополченцев, заявил представитель пресс-центра Объединенных сил Украины подполковник Виктор Шубец.
При этом ранее в сводке Объединенных сил сообщалось, что убиты четыре ополченца и столько же ранено, передает УНИАН.
По данным пресс-центра Объединенных сил, ополченцы за сутки якобы почти 50 раз открывали огонь, погиб один украинский боец.
Накануне в ДНР заявили, что в результате двух попыток атаковать позиции ополчения под Горловкой за минувшие сутки погибли около 20 украинских силовиков. Позже появились сведения, что другая группа силовиков попыталась проникнуть непосредственно в Горловку, но также была уничтожена.
При этом в ДНР подтверждали гибель в боях одного ополченца и ранение еще одного, а также захват троих бойцов в плен.
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