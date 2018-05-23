СМИ рассказали о боязни Ким Чен Ына переворота

WP рассказала об опасениях Ким Чен Ына перед встречей с Трампом

По данным источников издания, лидер Северной Кореи "пуглив" в том, что касается логистики. Так, его волнует безопасность во время нахождения в Сингапуре, а также количество топлива, которое необходимо для полета туда и обратно, и доступ к нему.

"Помимо прочих вещей, северокорейский лидер, предположительно, обеспокоен, что такая дальняя поездка создаст для него угрозу военного переворота или иной попытки отстранить его от власти", — пишет издание.