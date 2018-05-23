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СМИ рассказали о боязни Ким Чен Ына переворота
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WP рассказала об опасениях Ким Чен Ына перед встречей с Трампом 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын может иметь опасения, что во время его поездки на саммит в Сингапур для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, в КНДР произойдет государственный переворот. Об этом пишет The Washington Post.
По данным источников издания, лидер Северной Кореи "пуглив" в том, что касается логистики. Так, его волнует безопасность во время нахождения в Сингапуре, а также количество топлива, которое необходимо для полета туда и обратно, и доступ к нему.
"Помимо прочих вещей, северокорейский лидер, предположительно, обеспокоен, что такая дальняя поездка создаст для него угрозу военного переворота или иной попытки отстранить его от власти", — пишет издание.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон все еще настроен на проведение переговоров с Пхеньяном 12 июня.
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