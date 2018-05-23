У Трампа появилась новая цель для визита в Британию 

Американский президент планирует заскочить в Шотландию, чтобы поиграть в гольф
Предстоящий визит Дональда Трампа в Британию, который побудил волну недовольства в Лондоне, может быть продлён, поскольку американский президент хочет заехать в Шотландию, чтобы поиграть в гольф. Поездка Трампа состоится в июле несмотря на то, что местные жители обещали организовать протесты.
Подробности визита Трампа ещё уточняются, однако известно, что он проведёт встречу с Терезой Мэй и, вероятно, встретится с королевой Елизаветой II, сообщает Business Insider.