Ещё
У Трампа появилась новая цель для визита в Британию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Трампа появилась новая цель для визита в Британию 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Tom Nicholson
Американский президент планирует заскочить в Шотландию, чтобы поиграть в гольф
Предстоящий визит Дональда Трампа в Британию, который побудил волну недовольства в Лондоне, может быть продлён, поскольку американский президент хочет заехать в Шотландию, чтобы поиграть в гольф. Поездка Трампа состоится в июле несмотря на то, что местные жители обещали организовать протесты.
Подробности визита Трампа ещё уточняются, однако известно, что он проведёт встречу с Терезой Мэй и, вероятно, встретится с королевой Елизаветой II, сообщает Business Insider.
News.ru: последние новости
Определён срок годности Крымского моста Украина наполовину вышла из СНГ Шпион Трампа не нашёл «сговора с Россией»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дурак думкой богатеет»: Крым разбил мечты Киева320
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой69
Появились подробности кровавого убийства на Кубани571
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума54
Больного раком Караченцова госпитализировали10
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
00:51
Шурыгина ополчилась на Бузову
Шоу-бизнес
00:28
В Москве горит гостиница «Измайлово»
Происшествия
00:30
Орлан унёс лису в воздух, борясь за еду
Происшествия
03:41
Приведение запугало девушку в Сербии
Происшествия
02:05
Горожане оценили результат реконструкции на Новом Арбате
Новости Москвы
Брифинг Захаровой прерван из-за подозрительного шума
Политика
07:50
Путину сообщили о смерти Дарьи Стариковой
Политика
00:43
Волочкову пристыдили за вульгарность
Шоу-бизнес
02:40
Эксперта впечатлила стрельба из АК-12
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение