У Трампа появилась новая цель для визита в Британию

Фото: Global Look Press/Tom Nicholson

Американский президент планирует заскочить в Шотландию, чтобы поиграть в гольф Предстоящий визит Дональда Трампа в Британию, который побудил волну недовольства в Лондоне, может быть продлён, поскольку американский президент хочет заехать в Шотландию, чтобы поиграть в гольф. Поездка Трампа состоится в июле несмотря на то, что местные жители обещали организовать протесты. Подробности визита Трампа ещё уточняются, однако известно, что он проведёт встречу с Терезой Мэй и, вероятно, встретится с королевой Елизаветой II , сообщает Business Insider.