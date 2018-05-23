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Депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Вышинского
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Депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Вышинского 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Александр Домбровский прокомментировал ситуацию вокруг ареста главы портала РИА "Новости" Украина Кирилла Вышинского на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Нужно встречаться, нужно вести переговоры. И, я думаю, что аналогичные проблемы есть и с российской стороны у украинских журналистов", — сказал Домбровский.
Он также подчеркнул, что вопросы связанные с российскими и украинскими журналистами, надо решать в рамках двусторонних переговоров.
Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал о состоянии своего подзащитного.
22 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности обмена задержанного в Херсоне Кирилла Вышинского на находящегося в российской тюрьме украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова.
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