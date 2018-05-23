Депутат Рады прокомментировал ситуацию вокруг Вышинского

"Нужно встречаться, нужно вести переговоры. И, я думаю, что аналогичные проблемы есть и с российской стороны у украинских журналистов", — сказал Домбровский.

Он также подчеркнул, что вопросы связанные с российскими и украинскими журналистами, надо решать в рамках двусторонних переговоров.