В ЛНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о семи случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

«Киевские силовики семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР… Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелам подверглись в том числе районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое и Веселогоровка.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.