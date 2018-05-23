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В ЛНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ
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В ЛНР сообщили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о семи случаях обстрела со стороны украинских военных за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
«Киевские силовики семь раз за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР… Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрелам подверглись в том числе районы посёлка городского типа Калиново, сёл Лозовое и Веселогоровка.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели двух украинских военнослужащих во время минирования в Донбассе.
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