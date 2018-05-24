США не получали ответа КНДР по саммиту

Помпео: США не получали ответа КНДР на свои запросы о подготовке двустороннего саммита

Майкл Помпео. Вашингтон не получал в последние дни ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы, касавшиеся подготовки двустороннего саммита, который предполагалось провести 12 июня в Сингапуре , утверждал в четверг госсекретарь США "Могу добавить, что на протяжении последних многих дней мы старались проделать то, о чем мы с председателем [Трудовой партии Кореи] Ким Чен Ыном договорились [на личной встрече в Пхеньяне в начале мая]: сформировать подготовительные группы, чтобы начать готовить этот саммит. Но мы не получили от них никакого ответа на свои запросы", — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. "Американская команда [была] полностью готова. Мы готовы к этой встрече. Думаю, президент Трамп готов к этой встрече. Мы в течение последних недель полностью взаимодействовали [с должностными лицами КНДР ], чтобы подготовиться к этой встрече", — сказал Помпео.