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США не получали ответа КНДР по саммиту
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Помпео: США не получали ответа КНДР на свои запросы о подготовке двустороннего саммита 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Вашингтон не получал в последние дни ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы, касавшиеся подготовки двустороннего саммита, который предполагалось провести 12 июня в Сингапуре, утверждал в четверг госсекретарь США Майкл Помпео.
"Могу добавить, что на протяжении последних многих дней мы старались проделать то, о чем мы с председателем [Трудовой партии Кореи] Ким Чен Ыном договорились [на личной встрече в Пхеньяне в начале мая]: сформировать подготовительные группы, чтобы начать готовить этот саммит. Но мы не получили от них никакого ответа на свои запросы", — заявил глава американского внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Американская команда [была] полностью готова.
Мы готовы к этой встрече. Думаю, президент Трамп готов к этой встрече. Мы в течение последних недель полностью взаимодействовали [с должностными лицами КНДР], чтобы подготовиться к этой встрече", — сказал Помпео.
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