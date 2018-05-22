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Отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось
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Трамп заявил, что отношение Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Ahn Young-joon
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношение лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с США изменилось после его второго визита в Китай и переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я немного расстроен, потому что когда Ким Чен Ын встречался с президентом Си в Китае второй раз, я думаю, что было небольшое изменение в отношении Ким Чен Ына (к переговорам с США — ред.). Мне это не нравится… И я надеюсь, что это не так", — сказал он во вторник журналистам по время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По его словам, вторая встреча была для всех сюрпризом. Трамп отметил, что "не винит никого", назвав при этом председателя КНР "игроком в покер мирового уровня".
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели переговоры в портовом городе Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены встретиться 12 июня в Сингапуре. На прошлой неделе КНДР пригрозила отменить саммит, сославшись на очередные военные учения США и Южной Кореи.
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