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Нужно не дать использовать FB для вмешательства в выборы
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Цукерберг: нужно не дать использовать Facebook для вмешательства в выборы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Компания Facebook видит для себя приоритетом не допустить использования соцсети для вмешательства в какие-либо выборы, заявил во вторник, выступая в Европарламенте (ЕП), глава компании Марк Цукерберг.
"Много задают вопросов про выборы. Я знаю, в ряде стран Европы, Словении, Швеции, Латвии, Эстонии, Бельгии, Польше пройдут выборы, и будут выборы в сам Европарламент в 2019 году. Могу сказать, что касается нашей компании, то мы должны сделать так, чтобы предотвратить чьи бы то ни было попытки вмешиваться в выборы", — заявил Цукерберг, указав, в частности, на обвинения в адрес РФ во вмешательства в выборы в США в 2016 году.
В мае 2019 года предстоят очередные выборы в Европарламент.
Разведка США ранее обвинила Россию во вмешательстве в выборы в США, хотя уточнила, что не нашла каких-либо свидетельств того, чтобы это вмешательство повлияло на исход голосования. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявляла, что Еврокомиссия планирует в связи со скандалом вокруг Facebook провести специальное совещание с представителями избиркомов по проблеме влияния соцсетей и распространяемой в них информации на выборы.
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