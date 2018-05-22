Речь Цукерберга разочаровала Европарламент

Встреча с Цукербергом разочаровала депутатов Европарламента

Ряд европарламентариев, участвовавших во вторник в слушаниях с участием Марка Цукерберга , остались разочарованы его ответами, выразив мнение, что глава Facebook не смог их убедить в стремлении и возможностях компании изменить функционирование соцсети.

Встреча Цукерберга с главами парламентских фракций прошла в Европарламенте во вторник. В ходе встречи глава Facebook попытался успокоить депутатов по поводу сохранности личных данных пользователей, заявив, что компания уже приняла меры по отсеву ненадежных приложений, изменила систему реагирования на проблемный контент и создает новые инструменты для обеспечения конфиденциальности.

"То, что представил сегодня Цукерберг, не было особенно убедительным", — заявил журналистам после встречи глава самой влиятельной фракции Европарламента — "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

"Он не смог гарантировать, что очередной скандал Cambridge Analytica не повторится в ближайшее время, не пообещал ничего большего, чем то, что уже предусмотрено европейским законодательством, и этого недостаточно", — считает евродепутат.

Вебер также отметил, что Цукерберг не ответил на все поставленные перед ним вопросы.

С сарказмом прокомментировал итоги встречи лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт

"Этот новый смелый мир господина Цукерберга, в котором десятки тысяч сотрудников Facebook решают, что такое поддельные новости, а что нет, пугает меня. Это общественная задача для органов государственной власти", — написал он в своем аккаунте в Twitter. ‏

Парламентарий также остался недоволен тем, что "заранее подготовленный формат встречи был неуместным и сделал так, что Цукерберг смог избежать наших вопросов".

"Я надеюсь, что будут получены письменные ответы от Facebook. Если на них не будет точного и детального ответа, то должны быть задействованы органы ЕС по вопросам конкуренции", — заявил он.

"Я не сомневаюсь, что Цукерберг гений, но есть риск, что его наследие будет заключаться в том, что он создал компанию, похожую на Франкенштейна, который вышел из-под его собственного контроля", — продолжил глава фракции либералов и демократов.

В распространенном заявлении фракции Альянса либералов и демократов за Европу отмечается, что "ответы Цукерберга были неадекватными, а пользователи Facebook, чьи данные были использованы не должным образом, имеют право получить компенсацию".

Разочарованными остались и представители фракции "зеленых".

"Неутешительно видеть, что вопросы нашего сопредседателя остались без ответа. Как и ожидалось, формат этого слушания, предложенный спикером, помог боссу Facebook уклониться от общественного контроля", — заявили в пресс-службе фракции.

Фракция консерваторов и реформистов Европы также отметила, что Цукерберг предпочел избежать некоторых неудобных вопросов.