Ад в Горловке, новые платежки ЖКХ и другие события дня

Главные события вторника

Порошенко призвал остановить «Северный поток-2»

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил о необходимости остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2».

США пригрозили закрыть небо для России

США могут выйти из Договора по открытому небу из-за своих «неправомерных» претензий к России, заявил «Коммерсанту» сотрудник Фонда Карнеги Джеймс Эктон.

F-35 впервые применили в бою

Израиль стал первой страной в мире, которая использовала в бою истребитель F-35, заявил командующий израильскими ВВС Амикам Норкин.

Россиян ждет новый виток роста цен

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев заявил, что из-за нового закона о контрсанкциях товары в российских магазинах могут подорожать. Об этом сообщает RNS.

Кудрин получил новый пост

Госдума 22 мая назначила бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты (СП). Об этом сообщает РИА Новости.

Названы причины «ада» под Горловкой

Источник в штабе Операции объединённых сил (ООС) рассказал о причинах обострения ситуации под Горловкой.

Порошенко угодил в скандал с сестрой жены

Украинский президент Петр Порошенко присвоил родной сестре жены Алле Зернецкой звание «Заслуженный деятель науки и техники». Об этом сообщает Strana.ua.

"Слушайте Путина и верьте ему"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам больше доверять словам главы российского государства, нежели репортажам их американских коллег. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать сообщение телеканала CNBC, утверждающего, что испытания новейших российских вооружений закончились неудачно.

Россияне получат новые платежки ЖКХ

В июне россияне начнут платить за жилье по новым квитанциям, следует из приказа Минстроя , который начнет действовать с 26 мая. Ранее обновленный бланк платежного документа зарегистрировал Минюст . При этом предыдущая форма квитанции, утвержденная в 2014 году, утрачивает силу, пишет "Российская газета"

ЦБ представил новую банкноту

Центральный банк России выпустил полимерную 100-рублевую купюру в честь чемпионата мира 2018 года. Как сообщает ТАСС, сегодня ее представила замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова

России пригрозили третьей мировой

Как рассказал изданию один из болельщиков, несколько скандальных британских группировок собрались показать русским «настоящий ад».

“Ладе Приора” пришел конец