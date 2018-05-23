Чем Крым отличается от Косово?

Александр Вучич упорно старается доказать сербам, о которых, кстати, обычно говорит в третьем лице («они»), что более чем показательно: необходимо «принять как реальность» все то, что касается Косово и Метохии. Вучич принялся поучать даже Церковь после послания Собора о Косово и Метохии, которое он воспринял не как благую и радостную весть, как важную поддержку для защиты страны и сплочения национально сознательной общественности, а как «тяжелое известие».

России: В противовес этому, как Вучич заверил в интервью «Райнише пост» своих немецких друзей, которых он, кстати, как и турок, ставит на одну доску с русскими, он не приемлет возвращения Крыма

«Сербия не признала Крым частью России и не сделает этого».

И тут мы должны задаться вопросом: неужели Вучич полагает, что в будущем у Украины есть реальная возможность забрать Крым у России? И если он так полагает, то считает ли он эту возможность реальнее, чем шансы Сербии когда-нибудь вернуть под свой суверенитет Косово и Метохию?

Это еще один пример, подтверждающий, насколько тонка и прозрачна маска «протестантского реалиста», которую носит Вучич. На самом деле он — избирательный реалист. Он приемлет «реальность», которая его устраивает, или которую он вынужден принять, но отвергает ту, которая ему невыгодна, или которую ему рекомендуют не принимать.

Если бы Вучич был последователен, то он везде и повсюду объяснял бы украинцам, что их претензии на Крым нереальны (мы уже не говорим об исторических основаниях) точно так же, как он постоянно убеждает сербов в том, что возвращение Косово в состав Сербии «нереально». В таком случае Вучич принял бы как реальность русский Крым.

Когда на него давят, Вучич вуалирует свое мнение о Крыме, говоря об «опасениях» в связи с территориальной целостностью Сербии. Конечно, он действительно беспокоится по поводу территориальной целостности Сербии, иначе не упразднил бы посредством Брюссельского соглашения государственные сербские институты и не предал бы сербов в Косово и Метохии, передав их властям псевдогосударства Косово. Иначе Вучич не стал бы постоянно, как на базаре, навязывать «компромисс», в рамках которого Сербия якобы получит «кое-что» от целого, принадлежащего, однако, ей полностью по праву. И, главное, Вучич соглашался бы не с аргументами тех, кто признал псевдогосударство, а с доводами тех, кто помогает Сербии бороться с грабежом и беззаконием, в том числе, например, с аргументами посла России в Сербии.

В апреле 2014 года на круглом столе «Косово — Крым: сходства и различия», который проходил в Белграде, посол России в Сербии Александр Чепурин сказал, что присоединение Крыма к Российской Федерации нельзя приравнять к независимости Косово, провозглашенной в одностороннем порядке.

«Мы живем в мире двойных стандартов. Косово было незаконно отторгнуто от Сербии, а Крым совершил воссоединение с Россией в соответствии с международным правом».

Как Чепурин объяснил, Крым обратился к России с просьбой об объединении, а крымский парламент принял соответствующий документ, который рассмотрела российская Дума . Таким образом, во внимание были приняты и международное право, и Устав ООН , а в Киеве тем временем произошел, как сказал посол, «государственный переворот». Александр Чепурин добавил:

«Когда Косово провозгласило свою независимость, в Сербии существовала законная власть. Все произошедшее в Косово случилось в ходе военного переворота, инициированного извне, и тогда погибли тысячи людей».

Иными словами, разница принципиальна: с помощью западной интервенции-агрессии Косово было отторгнуто, а Крым отделился сам, отвечая на внешнюю (западную) интервенцию-агрессию.

Китай тоже не ставит (ошибочного) знака равенства между Крымом и Косово и Метохией. Вот что в ноябре 2014 года об этой проблеме сказал Гуй Цунъюй, который в то время возглавлял департамент Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Китая: «Мы против того, чтобы народности (то есть национальные меньшинства — прим. авт.) получали независимость путем референдума. Но если говорить о Крыме, его отличают очень специфические обстоятельства. Нам всем хорошо известна история присоединения Крыма…

Вообще национальные проблемы в некоторых странах являются следствием политики двойных стандартов тех государств, которые, исходя из собственных эгоистических интересов, поддерживают определенную этническую группу и подталкивают ее к проведению референдума о независимости. Речь о манифестации двойных стандартов, которые применяют Соединенные Штаты . Ради собственных целей США вмешиваются во внутренние дела других государств, применяя силу и не имея на то санкции Совета Безопасности ООН . Китай выступает резко против подобных действий… Подобная деятельность обостряет межэтнические противоречия и приводит к вооруженным конфликтам…

Китай хорошо понимает вызовы и угрозы, с которыми столкнулась Россия в связи с украинским вопросом, и поддерживает действия Москвы при решении этой проблемы. Мы не хотим наблюдать за вооруженным конфликтом на украинской территории и полагаем, что вопрос должен решаться политическим путем. Мы выступаем против внешнего вмешательства во внутренние дела Украины путем совершения государственных переворотов».

То есть и Россия, и Китай придерживаются того мнения, что проблема Косово и Метохии и Крыма обусловлена незаконной (западной) внешней интервенцией. Различие же заключается в том, что у Сербии при законной власти была отторгнута территория, тогда как на Украине сложилась чрезвычайная ситуация, которая привела к референдуму в Крыму, вылилась в государственный переворот против законной власти в Киеве и привела к установлению режима путчистов.

Тем не менее Вучич, как обычно, выбирает другие, западные, интерпретации, и когда речь идет о Косово и Метохии, и когда разговор о Крыме. Он будто бы выбирает самые неблагоприятные трактовки консультативного заключения Международного суда, которым, по словам Вучича, была «поставлена печать на конверт косовской независимости», хотя, разумеется, это не так.

Наконец, не признавая того факта, что Крым — часть России, Вучич также не признает, как и в вопросе Косово, глубинные, точнее духовные, причины, которые привели к воссоединению Крыма с Россией. Вот что президент России заявил в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию четвертого декабря 2014 года:

«Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю Русь. (…) И это дает нам все основания сказать, что для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное цивилизационное и сакральное значение. Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам или иудаизм».

Конечно, все это Владимир Владимирович сказал, прежде чем Александр Вучич получил возможность «прояснить» ему ситуацию, развеять его «мифические представления о прошлом» и вернуть его «в реальность».

СРБИН.инфо, Сербия