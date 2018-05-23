Скрипаль дала первое после отравления интервью 

Юлия Скрипаль впервые пообщалась со СМИ после отравления в Солсбери. Дочь экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля через британскую полицию передала письмо агентству Reuters, в котором рассказала о лечении в госпитале и планах на будущее.
Девушка отказалась давать устное интервью или выступать перед телекамерами, однако согласилась сделать несколько фотографий. На снимках Юлия Скрипаль выглядит похудевшей, а на ее шее виден шрам, которого раньше не было.
В сообщении Юлии Скрипаль говорится, что ей «до сих пор сложно смириться с мыслью», что кто-то покушался на ее жизнь и жизнь ее отца.
«Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации», — пишет Юлия.
По словам девушки, «процесс выздоровления был медленным и очень болезненным», а лечение было «инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим».
Юлия также сообщила, что планирует быть рядом с отцом до его полного выздоровления, а «в долгосрочной перспективе» надеется вернуться на родину.
По сообщению Reuters, сейчас Юлия Скрипаль находится в безопасном месте в Лондоне. В начале апреля британская пресса писала, что Скрипалям предложат убежище в США, где они смогут жить под другими именами, чтобы избежать новых покушений.