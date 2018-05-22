Украина доигралась: Будапешт взялся за Киев всерьез 

Венгрия является самым упорным и последовательным борцом против принятого в прошлом году украинского закона об образовании, который ущемляет права национальных меньшинств. В частности, закон резко ограничивает возможность получения образования на родном языке, если этот язык не украинский
Принятие закона осудили Россия, Молдавия, Венгрия, Румыния, Польша. На российские протесты по любому поводу Украина давно не обращает внимания, поскольку считает, что находится с Москвой в состоянии необъявленной войны. Для России украинская проблема также не сводится только к закону об образовании. Русских на Украине пытаются вытеснить за границу или ассимилировать давно, причём вопреки действующим законам и Конституции Украины. Данную проблему Москва решает комплексно, причём в рамках общего геополитического противостояния с США.
Кишинёв практически не имеет средств воздействия на Украину, наоборот, во многом зависит от Киева в плане транзита своих грузов в Россию и к черноморским портам Украины. Кроме того, молдавские власти расколоты, взгляды президента и правительства на внешнеполитические приоритеты диаметрально противоположны. В этих условиях, Кишинёв не может оказать на Киев серьёзное давление.
Румыния избрала метод ограничения двусторонних связей. Отменено несколько официальных румынско-украинских мероприятий, в том числе на высшем уровне.
Польша, формально не порывая связей с официальным Киевом, внезапно увидела на Украине нацизм, резко усилила антибандеровскую риторику, а положение украинских гастарбайтеров в Польше осложнилось. Киев пытался «не замечать» изменившуюся позицию Варшавы, потом начал огрызаться, но это не отменяет его зависимости от Варшавы, как в вопросах поставок продовольствия, так и потому, что в Польше на постоянных и временных работах ежегодно находятся от 2-х до 3-х миллионов граждан Украины. Отдельные польские эксперты говорят о 5-6 миллионах, но, похоже, что они зачисляют в гастарбайтеры жителей приграничных регионов Украины, активно участвующих в мелкой трансграничной торговле, а также занимающихся контрабандой. Впрочем, этих людей также нельзя сбрасывать со счетов, поскольку и они кормятся, благодаря доступу на польский рынок.
О польской поддержке Украины в вопросе «Северного потока — 2» и говорить не приходится. Кроме того, Варшава не отказалась от своей традиционной внешнеполитической стратегии, согласно которой независимая Украина, ориентированная на НАТО и ЕС, является гарантией безопасности Польши. Поэтому поляки в целом полагаются на экономические и информационные методы воздействия на украинское руководство на двусторонней основе. Кроме того, как и в российском случае, Украина представляет для них комплексную проблему, которая не может быть решена только в рамках пересмотра закона об образовании.
Венгерско-украинские отношения отличаются от всех перечисленных коренным образом. С самого провозглашения независимости Украины, Закарпатье, где компактно проживают венгры, требовало автономии. Киеву удалось договориться, что регион не будет настаивать на формальном признании его особых прав, при том, что де-факто Киев не будет вмешиваться в его внутренние дела, оставив их полностью на усмотрение местной элиты.
В результате многие годы в рамках унитарного украинского государства Закарпатье по факту имело больше автономии, чем автономный (по названию) Крым. Венгрия же имела полную свободу работы с венгерской общиной. Венгры в Закарпатье получали венгерские паспорта, Будапешт финансировал открытие и содержание школ с венгерским языком обучения, в местах компактного проживания венгров венгерские флаги на органах государственной власти встречались чаще, чем украинские.
Новый украинский закон об образовании был воспринят Венгрией, как посягательство на сложившиеся и освящённые временем отношения. Более того, в Будапеште не могли не отметить, что и помимо данного закона, Киев стремится, опираясь на националистические банды, коренным образом изменить ситуацию в Закарпатье, приведя к полной покорности и искоренив в нём автономистские тенденции и иностранное влияние. Националисты даже начали поговаривать о возможности «объявления АТО» в Закарпатье.
Губернатор Закарпатья, Геннадий Москаль, старый опытный милицейский генерал, служивший всем украинским властям, предупреждал Киев о пагубности подобной политики. Он открытым текстом говорил о том, что если уж Кравчук, Кучма и Янукович не нашли сил и средств для того, чтобы преодолеть закарпатский автономизм и предпочли с ним мириться, удовлетворившись формальной лояльностью, то нынешним, на несколько порядков более слабым властям, скованным к тому же гражданской войной в Донбассе, тем более лучше не испытывать судьбу и не будоражить пёстрый в этническом отношении и крайне сложный с точки зрения администрирования регион, который, к тому же, экономически куда более сильно завязан на восточноевропейских соседей Украины (в первую очередь на Венгрию), чем на Киев.
К нему не прислушались и в регионе началось брожение. Как в 2014 году, после переворота, закарпатцы заговорили о возможности блокады перевалов, чтобы не допустить националистического десанта из Галиции. Киев же начал усиливать в регионе армейскую группировку.
В этих условиях, Венгрия избрала наиболее жёсткий вариант воздействия на украинские власти. Пользуясь тем, что в НАТО и ЕС действует правило консенсуса, Будапешт начал блокировать все инициативы по расширению сотрудничества Киева с данными структурами. Не помогло. На Украине решили переждать, рассчитывая, что «старшие товарищи», в лице США и евробюрократии, заставят Венгрию отойти от жёсткой позиции.
Расчёт оказался неправильным. У Вашингтона и Брюсселя масса проблем помимо венгеро-украинских отношений. Кроме того, ни в ЕС, ни в США уже не верят, что из киевского коррупционного режима можно выжать что-то путное. Нет смысла портить из-за него отношения с Венгрией, которая и так уже несколько раз поговаривала о возможности выхода из ЕС, в случае, если её коренные интересы будут игнорироваться. Более того, Будапешт действует в соответствии с правилами и нормами ЕС, в то время, как Киев требует, чтобы ради него эти правила и нормы были проигнорированы.
В конечном итоге, венгры решили, что политика блокады евроатлантических инициатив Украины неспособна вразумить закусивший удила Киев. И вот, 21 мая 2018 года правительство Венгрии приняло и разослало своим партнёрам по НАТО, а также генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье. В нём предлагается вывести национальные меньшинства, связанные со странами-членами НАТО из-под действия дискриминационных законов Киева.
Украина доигралась.
Во-первых, это неприкрытое вмешательство во внутренние дела Украины. Причём Киеву ответить нечем, он сам поставил себя в одностороннюю зависимость от НАТО и ЕС, в которых не обладает правом голоса.
Во-вторых, венгры продолжат действовать комплексно, предлагая вывести из-под действия законов Украины (какие из них дискриминационные, а какие нет решать будет не Киев) все национальные меньшинства, связанные со странами НАТО, а не только венгров. Таким образом, помимо поляков, словаков, румын и самих венгров, заинтересованность в реализации этого меморандума возникает у Турции, Греции и Болгарии — соответствующие национальные меньшинства на территории Украины проживают.
В-третьих, если страны НАТО решат таким образом защитить свои меньшинства, то они создадут международно-правовой прецедент, которым воспользуются и другие государства. Причём речь не только о России и Белоруссии, которые имеют на территории Украины наиболее многочисленные меньшинства (если же определяться, отталкиваясь от языка общения, то русскоязычных на Украине и сегодня подавляющее большинство). Значительное меньшинство, чьи права ущемляются уже самим фактом поддержки властью бандеровской идеологии, составляют на Украине евреи. Вряд ли НАТО сможет отказать Израилю в тех же правах, которые оно распространяет на своих членов.
Фактически предложение Венгрии означает начало раздела Украины на сферы исключительных интересов, когда, при формальном сохранении суверенитета Киева, в различных регионах страны приоритет получит законодательство соответствующих стран, защищающих свои меньшинства.
Конечно, пока это только венгерский меморандум, а не обязательный к исполнению всем НАТО документ. Но практика последних лет показывает, что Будапешт упорен и последователен в достижении своих целей, Украина же не в состоянии предложить Западу нечто такое, что заставило бы Брюссель и Вашингтон сделать выбор в пользу Киева, вопреки интересам Будапешта. Тем более, что венгры, как было сказано выше, аккуратно подвёрстывают под свой меморандум интересы как минимум семи членов НАТО, а также всех остальных соседей Украины.
Завтра, конечно, ничего не произойдёт. Но слово сказано, предложение сделано, торговля началась. К тому же это единственное предложение относительно будущей судьбы всем надоевшей Украины, лежащее на евроатлантическом столе. Даже, если оно не будет в полной мере реализовано, в любом случае практика, как НАТО, так и ЕС, свидетельствует, что в рамках поиска компромисса, как минимум частично оно войдёт в окончательную позицию Запада по Украине.
Кстати, это не противоречит позиции России. Надо полагать, что Путин, предложивший ЕС совместно восстанавливать Сирию, готов сделать аналогичное предложение и по Украине. Тем более, что экономика последней разрушена куда более основательно, чем сирийская, возвращение к нормальной жизни десятков миллионов украинцев будет стоить значительно дороже, а сопоставимых с сирийскими внутренних ресурсов на Украине не просматривается. Так что Европе необходимо раскошелиться не только на защиту прав своих национальных меньшинств, но и на ликвидацию последствий своей политики на всей территории Украины.