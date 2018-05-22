Обзор зарубежных СМИ: сборную РФ заподозрили в допинге

Футболистов сборной России подозревают в допинге
Русские футболисты сдали «подозрительные» допинг-пробы. Ранее об этом сообщил немецкий канал ARD. В свою очередь, немецкой радиостанции Deutschlandfunk стало известно, что среди таковых есть игроки сборной России. Радиожурналисты якобы получили список имен от близких к Международной федерации футбола «кругов»: в нем записан состав российской команды на чемпионат мира 2018 года, а рядом с некоторыми фамилиями — пометки о «подозрительности» допинг-проб.
«Эти результаты, судя по всему, были скрыты», — считают в Deutschlandfunk.
Как рухнул первый в мире пассажирский сверхзвуковой самолет
Норвежский журнал SIDE3 рассказал читателям, как создание первого пассажирского сверхзвукового самолета привело к трагедии. Советский Ту-144 впервые взлетел на два месяца раньше знаменитого «Конкорда» — в последний день 1968 года. Между тем первые пассажирские перевозки начались лишь в 1975-м, а за два года до этого произошла катастрофа: во время демонстрационного полета на авиасалоне в Ле Бурже командир Ту-144 резко взял штурвал на себя, сверхкритические перегрузки разрушили конструкцию крыла, самолет начал неконтролируемо падать, «рассыпаться» и в итоге рухнул на землю. Все находившиеся на борту люди, шесть человек, тогда погибли, а причина крушения так и не выяснена до сих пор.
Кто виноват во второй холодной войне
Новую холодную войну между Россией и США спровоцировала «неразумная» политика американцев. Об этом порталу National Interest заявил заслуженный профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн. По его мнению, в конце 1980-х — начале 1990-х годов, когда заканчивалась первая, президенты США и СССР Рональд Рейган, Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев договорились, что война завершилась при помощи переговоров, и никто ее не проиграл. Между тем уже в 1992-м Буш-старший изменил свое мнение, заявив, что холодная война закончилась с развалом Советского Союза, а США ее выиграли. С тех пор американские лидеры придерживались этой версии. Кроме того, в начале 1990-х США нарушили и другую договоренность — нераспространение НАТО на Восток. Именно эти причины, уверен Коэн, и привели ко второй холодной войне.
США причинят Ирану боль
США введут против Ирана «сильнейшие в истории» санкции, если власти страны не изменят свой «неприемлемый и непродуктивный» политический курс. Об этом, как сообщает официальный Twitter Госдепа, заявил государственный секретарь США Майк Помпео. Также чиновник отметил, что эти санкции принесут Ирану еще больше «боли».