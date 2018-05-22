Белоруссия обратилась к ЕС

Минск призвал ЕС отменить ограничительные меры в отношении Белоруссии

Белоруссия призывает Евросоюз к отмене остающихся ограничительных мер в отношении страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во вторник на встрече с послами по особым поручениям стран ЕС по делам "Восточного партнерства".

"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение, — сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. — В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры".

Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций. В качестве шага по снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.

Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Белоруссией и поставить их на структурированную основу.