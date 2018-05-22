Белоруссия обратилась к ЕС

Белоруссия призывает Евросоюз к отмене остающихся ограничительных мер в отношении страны. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей во вторник на встрече с послами по особым поручениям стран ЕС по делам "Восточного партнерства".
"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение, — сказал министр, слова которого приводит агентство БелТА. — В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остающиеся ограничительные меры".
Макей подчеркнул, что позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций. В качестве шага по снятию остающихся ограничительных мер он отметил исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.
Глава МИД также приветствовал намерения ЕС расширять отношения с Белоруссией и поставить их на структурированную основу.
В 2016 году ЕС снял почти все санкции с Белоруссии, первые из которых были введены еще в 2004 году в связи нарушениями основных норм и прав человека в стране, затем ограничения расширялись. Эмбарго на поставку оружия было введено ЕС в 2011 году, затем из-под действия оружейного эмбарго ЕС были выведены некоторые виды спортивного оружия. Вместе с тем, Евросоюз продлил санкции в отношении четырех белорусских чиновников, которых Брюссель подозревает в причастности к случаям исчезновения оппозиционных политиков в 1999 и 2000 годах.