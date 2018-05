Шпион в команде: как ФБР следило за Трампом 

Президент США Дональд Трамп потребовал от Минюста выяснить, вмешивалось ли Федеральное бюро расследований в его предвыборную кампанию. О соответствующем поручении Трамп написал в твиттере.

В Минюсте, которому подчиняется ФБР, уже выразили беспокойство по поводу заявления Трампа. Заместитель Генпрокурора США (он же глава Минюста) Род Розенштайн в заявлении по этому поводу отметил, что в случае, «если кто-то пытался внедриться или вести слежку за президентской кампанией, преследуя незаконные цели, мы должны знать об этом и принять должные меры».

Действия ФБР ограничены Конституцией — сотрудники спецслужбы не имеют права следить за гражданами, не имея на то судебного ордера. Однако ситуация усложняется, когда речь идет о частном лице, не связанном служебными инструкциями и действующем на добровольной основе.

Профессор и его друзья в погонах

Как удалось выяснить изданию The New York Times, сотрудничавший с ФБР человек встречался с двумя представителями штаба Трампа — доверенными лицами Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем. Последний неоднократно бывал в Москве и имеет немало связей в российской бизнес-среде.

Газета утверждает, что ей стало известно имя человека ФБР, следившего за кампанией Трампа. Его личность The New York Times не раскрывает, но в статье говорится, что речь идет об «американском профессоре, который преподает в Великобритании ».

Имя человека, «шпионившего» за Трампом, называют еще несколько СМИ, в том числе таблоид New York Post, утверждающий, что это 73-летний профессор Кембриджского университета Стефан Халпер

Он работал на различных должностях в администрациях президентов Рональда Рейгана Ричарда Никсона и Генри Форда. Обозреватель издания The Intercept Гленн Гринвальд пишет, что в начале 80-х Халпер стал фигурантом похожего скандала. Во время предвыборной кампании 1980 года он собирал информацию о происходящем внутри внешнеполитического блока президента-демократа Джимми Картера для людей из предвыборного штаба его соперника-республиканца Рональда Рейгана. Информация об этом всплыла через два года после того, как Рейган стал президентом.

В статье The New York Times, опубликованной в 1983 году, один из соратников Рейгана рассказывал, что сведения, поставляемые Халпером, носили общий характер, но при этом у него были связи с чиновниками в американском правительстве. В этой же статье говорится, что Халпер являлся зятем тогдашнего замдиректора ЦРУ Рэя Клайна.

Люди, лично знакомые с Халпером, рассказывают, что недюжинный интеллект и обаяние помогали ему входить в доверие к людям и получать от них необходимую информацию. В своей публичной жизни он известен как автор ряда книг, посвященных внешней политике. В числе его трудов — опубликованный в 2004 году бестселлер «Америка в одиночестве. Неоконсерваторы и глобальный миропорядок».

Журнал с русскими корнями

Халпер долгое время проживал в Великобритании, где проводил семинары по внешней политике в Кембриджском университете. В декабре 2016 года британское издание The Daily Telegraph писало, что профессор был вынужден отказаться от ведения семинара, посвященного шпионажу. Вместе с ним преподавать перестали еще несколько человек, включая бывшего директора MI6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании) Ричарда Диарлава

Причиной стали слухи, что издательство Veruscript, которое оплачивало часть расходов на проведение семинара, якобы является фирмой, созданной российской разведкой.

Издательство также выпускало журнал Journal of Intelligence and Terrorism Studies (Журнал Исследования разведки и терроризма), в котором публиковались статьи о семинаре. Через неделю после публикации в The Daily Telegraph журнал перестал выходить, а на официальном сайте появилось сообщение о его закрытии.