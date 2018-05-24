КНДР может пересмотреть вопрос о саммите с США

Северная Корея может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае их "неразумного" поведения, а также заставить их испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить", говорится в официальном заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном северокорейским агентством ЦТАК.

Острую реакцию заместителя министра вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса , сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.

"Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство — ядерную державу — с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования", — говорится в документе.

Чхве Сон Хи подчеркивает, что именно пример Ливии заставил КНДР укреплять свою обороноспособность.

Далее замминистра сообщает, что ее страна тоже может заставить США "испытать неизведанную ими ранее трагедию, которую они не могут даже вообразить", и предлагает Пенсу "задуматься о страшных последствиях своих слов".

"От решения и поведения США зависит, встретимся ли мы за столом переговоров или на месте ядерного противостояния. Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР — США", — заявила заместитель министра.