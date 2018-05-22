Британия готова к ужесточению санкций против РФ

Британия готова к ужесточению санкций против России

В понедельник международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить их.

"Я думаю, что эффект от некоторых санкций (США), в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход", — заявил Джонсон в Буэнос-Айресе, где прошла встреча глав внешнеполитических ведомств G20.

"Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к (президенту России Владимиру) Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства", — продолжил Джонсон.

Глава МИД заявил, что Британия не может разрабатывать собственный режим санкций, пока находится в Евросоюзе, так как необходимо согласовывать все с другими странами-членами. По словам Джонсона, "когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у нее появится возможность занять более жесткую линию", пишет Блумберг.