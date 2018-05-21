ЕС избавится от ряда стран, как «от мешков с песком» 

В Еврокомиссии считают, что под ударом могут оказаться, в первую очередь, такие страны, которые не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей.
Европейский союз в будущем может начать избавляться от стран, «как от мешков с песком». Так считает еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова.
«Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать «мешки с песком»», — приводит слова еврокомиссара РИА Новости.
По словам Юровой, под ударом могут оказаться, в первую очередь, такие страны, которые не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей.