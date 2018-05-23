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Россию уличили в финансировании ультраправых в Германии
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Немцы уличили Россию в финансировании ультраправых в Германии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
У немецких властей появилось доказательство того, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получает финансирование от российского правительства. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В феврале прошлого года трое политиков из АдГ летали в Москву на частном самолете. По сведениям издания, перелет, стоимость которого составила 25 тысяч евро, оплатило российское правительство.
Двое политиков — Маркус Претцелль и Юлиан Флак — подтвердили эту информацию, отметив только, что они посещали столицу России не в качестве представителей АдГ. Одна из основателей «Альтернативы» Фрауке Петри пока никак не прокомментировала эти сообщения. Вместе с мужем Маркусом Претцеллем она покинула партию в прошлом году.
Издание отмечает, что выяснившиеся данные могут иметь серьезные последствия для политиков, которые являются также членами Европейского парламента и парламента федеральной земли Саксония.
Нынешний лидер АдГ Александер Гауланд заявил, что ничего не знал об этом источнике финансирования.
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