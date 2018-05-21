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ООН не комментирует итоги выборов в Венесуэле
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ООН не комментирует итоги выборов в Венесуэле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
Ситуация в Венесуэле по-прежнему требует от властей быстрого реагирования, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, отказавшись при этом комментировать итоги выборов в стране.
"Гуманитарная ситуация в Венесуэле продолжает требовать от властей немедленной реакции, ситуация остается тяжелой. Что касается комментариев о признании итогов выборов в Венесуэле со стороны наших членов, мы оставим их без комментариев", — сказал Дюжаррик.
На уточняющий вопрос, были ли в Венесуэле наблюдатели на выборах от ООН, он ответил отрицательно.
Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, 5,8 миллиона избирателей поддержали действующего главу государства Николаса Мадуро, 1,8 миллиона граждан выступили за основного кандидата от оппозиции Энри Фалькона.
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