ООН не комментирует итоги выборов в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле по-прежнему требует от властей быстрого реагирования, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик , отказавшись при этом комментировать итоги выборов в стране.

"Гуманитарная ситуация в Венесуэле продолжает требовать от властей немедленной реакции, ситуация остается тяжелой. Что касается комментариев о признании итогов выборов в Венесуэле со стороны наших членов, мы оставим их без комментариев", — сказал Дюжаррик.

На уточняющий вопрос, были ли в Венесуэле наблюдатели на выборах от ООН, он ответил отрицательно.