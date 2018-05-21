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Мексика отзывает посла из Венесуэлы
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Мексика отзывает посла из Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство иностранных дел Мексики после проведения президентских выборов в Венесуэле объявило об отзыве посла из этой страны, а также предупредило о рисках при ведении в ней бизнеса.
"Министерство иностранных дел сообщает, что не признает законности выборного процесса в Венесуэле, который завершился 20 мая… Правительство решило предпринять следующие действия. Отозвать для консультации посла Мексики в этой стране Эрендиру Пас Кампос, вызвать посла Венесуэлы, чтобы выразить позицию Мексики, и сделать предупреждение мексиканскому финансовому и банковскому сектору о рисках, с которыми они могут столкнуться при операциях с правительством Венесуэлы", — говорится в коммюнике МИД.
Президентские выборы состоялись в Венесуэле 20 мая. По данным Национального избирательного совета, 5,8 миллиона избирателей поддержали действующего главу государства Николаса Мадуро, 1,8 миллиона граждан выступили за основного кандидата от оппозиции Энри Фалькона.
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