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В Киеве разработали план против «агрессии России»
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В Киеве разработали план против «агрессии России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Украинская политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов" — Прим. ред) подготовила и направила правительству предложения по "отражению российской агрессии" в Азовском море.
Депутаты призвали правительство внести на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией. По их мнению, экономические и культурные связи с Москвой провоцируют "агрессивные" действия в отношении Украины.
В заявлении отмечается, что строительство Керченского моста осложнило работу украинских портов Бердянска и Мариуполя и может привести к их закрытию.
"Складывается впечатление, что украинская власть не осознает угрозу ситуации в регионе Азовского моря", — подчеркнули депутаты.
"УКРОП" также призвал дипломатов инициировать в Совбезе ООН обсуждение "агрессивной политики России в Азовском море" и ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях.
Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.
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