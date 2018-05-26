В Киеве разработали план против «агрессии России»

Украинская политическая партия "УКРОП" ("Украинское объединение патриотов" — Прим. ред) подготовила и направила правительству предложения по "отражению российской агрессии" в Азовском море.

Депутаты призвали правительство внести на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о расторжении дипломатических отношений с Россией . По их мнению, экономические и культурные связи с Москвой провоцируют "агрессивные" действия в отношении Украины

В заявлении отмечается, что строительство Керченского моста осложнило работу украинских портов Бердянска Мариуполя и может привести к их закрытию.

"Складывается впечатление, что украинская власть не осознает угрозу ситуации в регионе Азовского моря", — подчеркнули депутаты.

"УКРОП" также призвал дипломатов инициировать в Совбезе ООН обсуждение "агрессивной политики России в Азовском море" и ввести санкции против всех российских портов в Черном и Азовском морях.

Кроме того, депутаты предложили правительству взять под охрану воды Азовского моря и Керченского пролива и обеспечить их морское патрулирование.