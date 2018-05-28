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Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе» России
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Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе» России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украине следует заняться патрулированием азовского побережья для противодействия угрозе со стороны России, заявил в интервью порталу "Обозреватель" бывший заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.
По словам адмирала, Москва проводит военно-морские учения в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью, что является "провокацией" и "гибридной угрозой вторжения с моря".
По мнению адмирала, украинские власти должны ответить России ради "предотвращения кризиса".
"Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор", — заявил он.
Кроме того, адмирал призвал к созданию мобильные группировки военно-морских сил.
"Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах", — сказал Кабаненко.
Помимо этого, адмирал заявил о необходимости сотрудничества Украины с западными странами по этому вопросу. При этом Кабаненко признает, что сотрудничество Киева с НАТО осложняет позиция Венгрии, которая блокирует ряд инициатив из-за притеснения на Украине языков нацменьшинств.
Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона в Азовском море ежедневно останавливает для досмотра суда, следующие на Украину. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии международным морским правом
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