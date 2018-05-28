Ещё
Украина испугалась «вторжения» России с моря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»

Украина испугалась «вторжения» России с моря 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Военные учения России на Азовском море угрожают Украине, заявил местному «Обозревателю» адмирал запаса Игорь Кабаненко.
«Провокация со стороны России? Безусловно», — считает он.
Также военный убежден, что власти Украины должны воспринимать российские учения как «гибридную угрозу вторжения с моря», так как они являются одним их «элементов» гибридной войны, которую якобы ведут Россия и Украина.
Кроме того, Кабаненко полагает, что украинское Министерство иностранных дел неправильно отреагировало на известие о военно-морских учениях, а именно не отправило протестную ноту российским коллегам, в которой бы осудило «недружественный акт».
«Но… молчание? Как говорится, "молчание — знак согласия". Ну что это такое?» — посетовал он.
10 дней назад Россия предупредила Украину о мероприятиях боевой подготовки в Азовском море 21-23 мая и опасности плавания в районе их проведения.
Комментарии158  Ещё 39 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ резко повысят НДС из-за майского указа145
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию375
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»8
Потери от санкций переложат на россиян118
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон274
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение