«Грязные деньги» из России, судьба Серебренникова и другие события дня

Главные события понедельника

“Прямую линию” с Путиным ждут серьезные изменения

«Би-би-си» узнало дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. По данным издания, президент ответит на вопросы граждан 7 июня.

Песков прояснил вопрос с цветами Путина

Дарить женщинам цветы в России является признаком хорошего тона, это традиции, на которые ориентировался президент РФ Владимир Путин, когда преподнес букет канцлеру Германии Ангеле Меркель, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил порталу «Дни.ру», что певицу Юлию Самойлову «унизили», отправив на Евровидение, а кроме того сама исполнительница унизила себя, согласившись на выступление.

Барщевскому спасли жизнь

Москве госпитализировали юриста, знатока телеклуба «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Популярную сеть магазинов в России закроют

Продовольственный розничный оператор X5 Retail Group не смог найти покупателя для магазинов "Перекресток Экспресс" и начинает закрывать эту сеть из-за нерентабельности. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Сеть возмутила «чудовищная» реклама со Светлаковым

Турция и Азербайджан готовят «сюрприз» на День России

День России в 2018 году будет праздником не только для россиян — 12 июня на карте энергетических потоков появится новое направление — Турция и Азербайджан запустят Трансанатолийский газопровод. Его считают альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу, а именно «Турецкому потоку», но из-за сравнительно небольшой мощности TANAP в Москве не боятся обострения конкуренции на южном направлении. Между тем, Анкара взяла курс на создание энергетического моста между Востоком и Западом и вместе с Азербайджаном выстраивает новую газовую магистраль. Турецкое газовое возрождение — в материале «Ленты.ру»

Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и трем другим фигурантам дела «Седьмой студии», сообщает РИА «Новости»

Семин предрек провал сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин оценил шансы сборной России на предстоящем чемпионате мира.

Серена Уильямс «уничтожила» гостей королевской свадьбы

Американская теннисистка Серена Уильямс «уничтожила» гостей свадьбы британского принца Гарри и актрисы Меган Маркл в бир-понг. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

К ЧМ-2018 выпустили вульгарных матрешек

Матрешки, которые сотрудники сувенирного магазина в казанском аэропорту намерены подарить участникам чемпионата мира по футболу 2018 года, озадачили пользователей интернета.

США лишили Россию важнейшего источника доходов