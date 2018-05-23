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Русофобский угар властей подрывает репутацию Британии
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Посольство России отреагировало на заявления Джонсона об усилении санкций 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Британии прокомментировало заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об усилении антироссийских санкций после выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Воспринимаем их как продолжение ничем не оправданной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Похоже, мы становимся свидетелями того, как в русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутации Великобритании", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что "вряд ли этот путь поможет эффективно реализовать идею "глобальной Британии" после выхода из ЕС".
Ранее Джонсон заявил, что у британской стороны есть свои методы для того, "чтобы справиться с людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину".
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