Русофобский угар властей подрывает репутацию Британии

Посольство России отреагировало на заявления Джонсона об усилении санкций

Посольство России в Британии прокомментировало заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об усилении антироссийских санкций после выхода страны из Евросоюза . Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Воспринимаем их как продолжение ничем не оправданной агрессивной линии консервативного правительства в отношении России. Похоже, мы становимся свидетелями того, как в русофобском угаре правительство ставит под угрозу репутации Великобритании", — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что "вряд ли этот путь поможет эффективно реализовать идею "глобальной Британии" после выхода из ЕС".