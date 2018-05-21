Наблюдатели СЦКК попали под обстрел в Горловке

Наблюдатели Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики и сотрудники МЧС ДНР попали под обстрел со стороны украинских силовиков в донецкой Горловке, заявил в понедельник представитель ДНР в СЦКК.
"В 13.35 (совпадает с мск) украинские силовики вновь открыли огонь по населенному пункту Горловка. Под обстрел попали наблюдатели СЦКК и сотрудники МЧС ДНР", — заявил представитель ведомства журналистам.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что наблюдательная группа "Горловка" совместно с сотрудниками МЧС ДНР приехали в поселок шахты имени Гагарина для фиксации утреннего обстрела со стороны силовиков.
Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики предприняли попытку наступления в районе Горловки — один ополченец убит, трое взяты в плен, потери силовиков составили пять человек. Сообщалось о четырех пострадавших при обстреле города. Позднее в командовании заявили о новой атаке со стороны силовиков.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.