Дамаск освободили от боевиков ИГ

Источник сообщил об освобождении Дамаска от боевиков

Как сообщил РИА Новости один из офицеров штурмовых отрядов сирийской армии, правительственные отряды со стороны лагеря беженцев "Ярмук" и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад, подавив последние очаги сопротивления террористов.

Корреспондент РИА Новости, посетивший район Эль-Хаджр-аль-Асвад и лагерь Ярмук на юге Дамаска, подтверждает их полное освобождение от боевиков.

Эль-Хаджр-аль-Асвад и Ярмук являлись последним оплотом террористов в Дамаске. С сегодняшнего дня сирийская столица впервые с 2011 года стала мирным городом вне зоны боевых действий.

Штурмовые отряды армии САР продолжают досматривать жилые дома и тоннели, выискивая вероятно укрывающихся террористов-смертников и снайперов.

РИА Новости https://ria.ru/syria/20180521/1521000450.html