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Дамаск освободили от боевиков ИГ
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Источник сообщил об освобождении Дамаска от боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Последний оплот террористов группировки "Исламское государство" — поселение Эль-Хаджр-аль-Асвад зачищено сирийской армией, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Как сообщил РИА Новости один из офицеров штурмовых отрядов сирийской армии, правительственные отряды со стороны лагеря беженцев "Ярмук" и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр-аль-Асвад, подавив последние очаги сопротивления террористов.
Корреспондент РИА Новости, посетивший район Эль-Хаджр-аль-Асвад и лагерь Ярмук на юге Дамаска, подтверждает их полное освобождение от боевиков.
Эль-Хаджр-аль-Асвад и Ярмук являлись последним оплотом террористов в Дамаске. С сегодняшнего дня сирийская столица впервые с 2011 года стала мирным городом вне зоны боевых действий.
Штурмовые отряды армии САР продолжают досматривать жилые дома и тоннели, выискивая вероятно укрывающихся террористов-смертников и снайперов.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
РИА Новости https://ria.ru/syria/20180521/1521000450.html
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