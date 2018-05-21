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В Швеции разослали брошюры для подготовки к войне
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Шведские власти разошлют жителям старую брошюру «Если завтра война» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Управление защиты гражданского населения Швеции анонсировало массовую рассылку по 4,8 млн домохозяйств страны брошюры «Если завтра война», впервые изданную в середине XX века.
«Швеция безопаснее многих стран, но существуют угрозы. Важно, чтобы мы были готовы позаботиться о себе в течение нескольких дней, пока системы не начнут функционировать снова», — сказал гендиректор Управления защиты гражданского населения Дан Элиассон, передает ТАСС.
По его словам, главными угрозами сейчас являются изменения климата, ситуация в сфере безопасности и зависимость от интернета. По словам руководителя проекта Кристины Андерссон, многие граждане Швеции хотят «конкретных советов в мире, который они воспринимают как довольно неустойчивый».
«Мы должны взять на себя ответственность и предоставить людям конкретные советы, чтобы они чувствовали, что могут оказывать влияние на собственную безопасность. Самое главное — иметь запас продуктов и воды, тепло и связь», — пояснила она.
Информация, представленная в брошюре, будет доступна на 13 языках на сайте управления.
Ранее стало известно о планах властей Швеции переиздать брошюру «Если завтра война» времен Второй мировой и холодной войн. Решение объяснялось «усилением военных маневров» со стороны России.
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