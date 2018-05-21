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В ДНР заявили о победе под Горловкой
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В ДНР заявили о победе под Горловкой 

Рамблер 1 час назад
При попытке атаковать позиции ДНР на западе Горловки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли не менее десяти военнослужащих убитыми. Об этом сообщает GT Новости со ссылкой на замглавы оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.
Также ополченцы уничтожили один танк и одну боевую машину пехоты противника.
По словам Басурина, ВСУ активизировались в районе населенного пункта Южное на окраине Горловки. Два украинских взвода при поддержке минометов, танков и артиллерии попытались атаковать позиции ополченцев, но понесли «существенные потери».
Утром 21 мая в СМИ появилась информация, что отряды ВСУ 21 мая начали танковое наступление под Горловкой рядом с населённым пунктом Чигари. Сообщалось, что члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков. Исполняющий обязанности мэра Горловки Иван Приходько заявил, что в результате обстрела ранения получили четверо местных жителей.
На сайте Минобороны Украины сообщается, что за прошедшие сутки, 20 мая, и в течение 21 мая никто из украинских военнослужащих не пострадал.
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