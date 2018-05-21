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В ДНР зафиксировали применение ВСУ шрапнели
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В ДНР заявили, что зафиксировали применение ВСУ боеприпасов со шрапнелью 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали применение украинскими силовиками в Донбассе боеприпасов со шрапнелью, из-за которого погибла мирная жительница, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании ДНР.
Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в субботу погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина.
"Следственными органами республики и общественниками зафиксирован факт того, что мирная жительница погибла 19 мая от применения ВСУ запрещенного международными конвенциями боеприпаса со шрапнелью. Из погибшей были извлечены такие же поражающие элементы, которые были найдены в Горловке после обстрела ВСУ", — сказал представитель командования ДНР.
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