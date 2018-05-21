В ДНР зафиксировали применение ВСУ шрапнели

В ДНР заявили, что зафиксировали применение ВСУ боеприпасов со шрапнелью

Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

Следственные органы самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировали применение украинскими силовиками в Донбассе боеприпасов со шрапнелью, из-за которого погибла мирная жительница, сообщили в понедельник журналистам в оперативном командовании ДНР. Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в субботу погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. "Следственными органами республики и общественниками зафиксирован факт того, что мирная жительница погибла 19 мая от применения ВСУ запрещенного международными конвенциями боеприпаса со шрапнелью. Из погибшей были извлечены такие же поражающие элементы, которые были найдены в Горловке после обстрела ВСУ", — сказал представитель командования ДНР.