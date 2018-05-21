Обзор зарубежных СМИ: Алжир «засветил» русский огнемет

Украинцев предостерегли от смешливости
Украинцам не стоит смеяться над русскими, призвал со страниц «Обозревателя» глава украинской общественной организации «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко. По его словам, русские — умные, хитрые, сильные и беспощадные «враги», они достроили Крымский мост, проведут чемпионат мира по футболу, «а нефть уже за 80». Американцы и европейцы же, уверен Гордиенко, способны «разменять» Украину на свое благополучие, если ее жители будут слабыми, толерантными и «сопли жевать».
Армия Алжира «засветила» русский огнемет
Телевидение Алжира «ненароком» показало российские тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» и зенитный ракетный комплекс «Бук», поступившие на вооружение местной армии. Об этом сообщает Tahia El Djazair. Издание отмечает, что сюжет был посвящен армейским учениям, главным образом военным врачам, однако в какой-то момент в кадр попало российское оружие, о вооружении которым ранее сообщали лишь СМИ.
Чем Трамп похож на Ельцина
Президент США Дональд Трамп «поразительно» похож на первого президента России Бориса Ельцина, сообщила Independent специалист в области российской внешней политики Рут Дейермонд. По ее словам, один из них был, а другой является «политическим хулиганом», оба оказались готовы применить вооруженные силы ради демонстрации своих усилий по разрешению политического кризиса внутри страны. Кроме того, обоих обвиняли в приходе к власти не без помощи «вмешательств» извне: Елицина — в 1996-м, а Трампа — 20 лет спустя.
Украина пожалела жителей ДНР и ЛНР
Россия запретит въезд в страну жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик во время чемпионата мира по футболу 2018 года, потому что они — «люди второго сорта». Об этом, как сообщает «Главред», заявил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, Россия «боится», что проживающие на «временно оккупированных» территориях граждане Украины «вернут основному поставщику товары из военторга».