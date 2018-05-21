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Южная Корея отказалась свернуть учения с США
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Южная Корея отказалась свернуть учения с США, несмотря на протесты КНДР 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Jung Yeon-je
Министерство обороны Южной Кореи отвергло возможность сворачивания совместных с США ежегодных военных маневров или уменьшения их масштаба, несмотря на недовольство КНДР, заявила на брифинге представитель ведомства Чхве Хён Су.
"Наша позиция относительно проведения ежегодных совместных учений, которые являются оборонительными по своей природе, не изменилась. Мы намерены сохранять существующий уровень маневров", — прокомментировала представитель южнокорейского минобороны вопрос журналиста о возможном сворачивании запланированных на этот год совместных с США учений и влиянии на них протестов со стороны КНДР.
В частности, речь идет о совместных учениях Ulchi Freedom Guardian, которые должны стартовать в августе этого года.
В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
Однако на прошлой неделе КНДР приняла решение об отмене запланированных на 16 мая переговоров на министерском уровне с Южной Кореей и поставила под сомнение целесообразность саммита с США из-за учений Max Thunder, которые начались 11 мая и должны продлиться до 25 мая.
Южная Корея выразила сожаление в связи с отказом КНДР от проведения переговоров, но подчеркнула, что совместные с США учения продолжатся согласно плану, несмотря на протесты с северокорейской стороны. Министерство по делам национального объединения Южной Кореи также подчеркнуло, что намерено продолжать усилия по проведению диалога.
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