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В Ереване потребовали отставки генпрокурора
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В Ереване проходит акция с требованием отставки генпрокурора 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько десятков активистов пикетируют здания Генеральной прокуратуры и находящегося рядом Кассационного суда Армении с требованием отставки генерального прокурора Артура Давтяна и освобождения бывшего генерала Самвела Бабаяна.
Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС.
"По Бабаяну и проходившими по этому делу другими политзаключенными были сфабрикованы дела. Мы требуем, чтобы их немедленно освободили. За всеми этими делами стоит генпрокурор Давтян. Он должен уйти в отставку", — заявил один из инициаторов пикета, экономист Андраник Теванян.
По его словам, "этими акциями они [протестующие] помогают премьеру Армении Николу Пашиняну". "Он же заявил, что в стране не должно остаться не единого политзаключенного. Этими акциями мы создаем атмосферу, чтобы этот процесс не затянулся", — подчеркнул Теванян.
Бывший генерал Самвел Бабаян и шесть его знакомых были арестованы в марте 2017 года. Они обвинялись в незаконном хранении оружия и отмывании денег. Суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана приговорил Бабаяна к шести годам лишения свободы.
Пашинян 15 мая выступил с инициативой амнистировать ряд заключенных, которые, по его мнению, были осуждены в связи с их политической деятельностью. При этом Пашинян не исключил возможности выхода на свободу членов группировки "Сасна црер", которые в ходе своей акции в июле 2016 года убили в Ереване трех полицейских.
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