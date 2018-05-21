В Ереване потребовали отставки генпрокурора

В Ереване проходит акция с требованием отставки генпрокурора

Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС

"По Бабаяну и проходившими по этому делу другими политзаключенными были сфабрикованы дела. Мы требуем, чтобы их немедленно освободили. За всеми этими делами стоит генпрокурор Давтян. Он должен уйти в отставку", — заявил один из инициаторов пикета, экономист Андраник Теванян.

По его словам, "этими акциями они [протестующие] помогают премьеру Армении Николу Пашиняну". "Он же заявил, что в стране не должно остаться не единого политзаключенного. Этими акциями мы создаем атмосферу, чтобы этот процесс не затянулся", — подчеркнул Теванян.

Бывший генерал Самвел Бабаян и шесть его знакомых были арестованы в марте 2017 года. Они обвинялись в незаконном хранении оружия и отмывании денег. Суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана приговорил Бабаяна к шести годам лишения свободы.

Пашинян 15 мая выступил с инициативой амнистировать ряд заключенных, которые, по его мнению, были осуждены в связи с их политической деятельностью. При этом Пашинян не исключил возможности выхода на свободу членов группировки "Сасна црер", которые в ходе своей акции в июле 2016 года убили в Ереване трех полицейских.