В ДНР опровергли информацию о танковом наступлении ВСУ

Стало известно о наступлении ВСУ под Горловкой

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 мая начали танковое наступление под Горловкой рядом с населённым пунктом Чигари.

По данным WarGonzo, после этого спецназ ДНР и другие подразделения ополченцев «экстренно» перебросили на этот участок.

Ополченцы пытаются помешать ВСУ прорвать линию обороны. По словам неназванного источника канала, члены украинского батальона «Донбасс» устроили атаку при поддержке танков, «так как понесли потери при первой вылазке, и пытаются вытянуть своих 200-х».