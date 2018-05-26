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Ким Чен Ын посетил город с иностранными журналистами
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Ким Чен Ын посетил город, где находятся иностранные журналисты 

РИА Новости 2 часа назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в пятницу в северокорейском городе Вонсане и ознакомился со строительством туристических объектов, сообщила журналистам северокорейская сторона. В это время гостиница, где находятся иностранные журналисты, закрывалась, никого из них не выпускали.
"Вчера верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посещал город Вонсан. Он осмотрел строящиеся объекты туристической инфраструктуры", — сказал журналистам один из организаторов посещения западными СМИ полигона Пхунгери.
Корреспондентов иностранных СМИ, которые прибыли наблюдать за закрытием полигона, в пятницу в течение примерно часа просили не покидать здание гостиницы.
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