Ким Чен Ын посетил город с иностранными журналистами

Ким Чен Ын посетил город, где находятся иностранные журналисты

"Вчера верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посещал город Вонсан. Он осмотрел строящиеся объекты туристической инфраструктуры", — сказал журналистам один из организаторов посещения западными СМИ полигона Пхунгери.

Корреспондентов иностранных СМИ, которые прибыли наблюдать за закрытием полигона, в пятницу в течение примерно часа просили не покидать здание гостиницы.