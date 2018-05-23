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«Если Крым наш, то и Керченский мост»
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«Если Крым наш, то и Керченский мост» 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Крымский мост "принадлежит" Украине, как и сам Крым, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.
"Крым действительно наш. По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, — тоже украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский мост. — Прим. ред.). И слава богу, что он есть", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".
При этом Шуфрич выразил уверенность, что мост не помешает судам заходить в украинские порты в Азовском море.
"Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили", — заключил он.
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
Украина по-прежнему считает полуостров своей "временно оккупированной" территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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