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Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы
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Мадуро переизбрали президентом Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье был переизбран на посту главы государства, получив более 5,8 миллиона голосов (около 68%), сообщила глава Национального избирательного совета (НИС) Тибисай Лусена.
"После подсчета 92,6% бюллетеней при участии в выборах 46,01% избирателей мы можем сказать, что Николас Мадуро получил 5 823 718 голосов, Энри Фалькон — 1 820 552 голоса и Хавьер Бертуччи — 925 тысяч", — сказала Лусена.
Таким образом, Мадуро станет президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.
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