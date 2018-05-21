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Клинтон решила «вступить в ряды русских»
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Клинтон решила «вступить в ряды русских» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон во время выступления перед студентами Йельского университета достала и примерила шапку-ушанку, передает The Hill.
​"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала жест Клинтон.
Отмечается, что она произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.
В ходе выступления Клинтон призналась, что все еще анализирует свое поражение на президентской гонке 2016 года.
"Я все еще сожалею об ошибках, которые я допустила. Тем не менее я все же думаю, что понимание того, что произошло на этих странных и диких выборах, поможет нам защитить нашу демократию в будущем", — сказала она.
Кроме того, Клинтон заявила, что борьба со свободной прессой и делегитимизация выборов подрывает национальное единство американского общества.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Москвой, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
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