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Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
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Названа стоимость свадьбы принца Гарри и Меган Маркл 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: POOL New / Reuters
Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл обошлась королевской семье в 43 миллиона долларов. Об этом сообщает портал BriedBook.
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Журналисты рассчитали примерную стоимость церемонии, ориентируясь на сервисы по подготовке торжеств. Предполагается, что большая часть денег была потрачена на охрану — 40 миллионов долларов.
По мнению издания, услуги организаторов свадьбы обошлись в около 150 тысяч долларов. На музыкантов потратили больше 400 тысяч долларов, работу флористов оценили в 150 тысяч, фотографов и операторов — 23 тысячи долларов. Журналисты подсчитали, что на угощение гостей потратили 385 тысяч долларов. Отдельно рассчитывалась стоимость свадебного торта — больше 65 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что наряд невесты принца Гарри обошелся в 135 тысяч долларов. Маркл заказала платье у британского дизайнерского дома Ralph & Russo.
Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл прошла 19 мая в Виндзорском замке. На церемонию приехали 2,6 тысячи гостей, среди них певец Элтон Джон, американская телеведущая Опра Уинфри, теннисистка Серена Уильямс, актер Джордж Клуни, Виктория и Дэвид Бекхэмы, а также члены королевской семьи.
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