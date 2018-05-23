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Обама стал кинопродюсером
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Обама стал кинопродюсером 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Компания супругов Обама будет называться Higher Ground Productions. Она сосредоточится на продюсировании разных программ, в том числе сериалов и фильмов, по сценарию и без оного.
Гонорар бывшего президента держат в секрете. Подробности сотрудничества два месяца назад сообщила газета NYTimes. По данным издания, Netflix доверит Обаме модерацию на шоу, посвященных вопросам внешней и внутренней политики, глобального потепления, иммиграции и даже, возможно, полезного питания (хотя эта тема, вероятно, отойдет Мишель). Зачем Обаме нужно это сотрудничество?
Александр Голубчиков, директор по рекламе «Бюллетеня кинопрокатчика»:
«Они как раз и будут в некотором смысле выступать не столько продюсерами, которые будут зарабатывать на этом контенте, сколько меценатами, которые будут вкладывать в развитие этого контента. Фактически это будет такой немножко благотворительный, как мне кажется, жест с их стороны, который будет выгоден им с точки зрения пиара и какого-то использования их имени в продвижении и, возможно, в дальнейшем зарабатывания денег на лекциях и прочее, как у нас любят обычно отошедшие от дел политики зарабатывать, но при этом они ничего не теряют».
Союз Обамы и Netflix — в некотором роде закономерное явление. Еще несколько лет назад сервис выпустил фильм «Барри» о юности бывшего президента. Сам он, кстати, любит сериалы, пользуясь положением, просил у НВО свежие серии «Игры престолов».
Егор Москвитин, кинокритик:
«У Netflix есть такая особенность в бухгалтерии, которая на самом деле сулит им проблемы через несколько лет, то есть, несмотря на то, что капитализация постоянно растет и Netflix является открытым акционерным обществом, у них есть такая хитрая тактика — они записывают и растягивают свои расходы на много лет вперед, то есть они до сих пор в свои ведомости и бухгалтерские отчетности включают расходы на производство, скажем, «Карточного домика», который был сделан еще в 2013 году, и это, таким образом, помогает им откладывать свои убытки, но чем дальше они откладывают и чем больше они инвестируют, тем более крупные убытки в конце концов им придется задекларировать. Окно взрывного роста у Netflix в какой-то момент может быть закрыто, и им очень важно набрать максимальный вес до того, как это произойдет. Поэтому, конечно, им важно делать сериалы, которые не только будут все смотреть, но и сериалы с политическим весом, и сотрудничество с Бараком и Мишель Обама — это, конечно, отличный шаг вперед».
А еще есть легенда или даже байка, которую вспомнили в Telegram. Как-то раз Харви Вайнштейн похвастался, что ему позвонил Обама и сказал: «Есть отличная идея для кино». «Управляйте страной, господин президент», — ответил продюсер. И вот Обама будет делать кино, а где теперь Вайнштейн, уже никто и не помнит.
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