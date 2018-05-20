В Нагорном Карабахе погиб военный

В Нагорном Карабахе сообщили о гибели военного

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило в воскресенье о гибели военнослужащего при невыясненных обстоятельствах.

"Двадцатого мая примерно в 11.00 (10.00 мск) на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении линии соприкосновения при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий армии обороны Карабаха Гамлет Григорян 1999 года рождения", — говорится в сообщении, размещенном на сайте военного ведомства.

Для выяснения обстоятельств инцидента ведется следствие.

Минобороны Азербайджана в воскресенье сообщило о гибели военного на нахичеванском участке госграницы с Арменией "при выполнении боевой задачи в ходе пресечения очередной провокации противника".

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.