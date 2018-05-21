Берлускони оценил Крым

Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони , выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым , назвав регион самым красивым в России . Видео речи опубликовано на YouTube.

"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.

Итальянский политик признался, что он был поражен красотой парков и спросил Путина об истории их появления. Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.

"Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — сказал бывший премьер Италии.

Берлускони не уточнил о какой поездке идет речь. Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.

Экс-премьер Италии тогда заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.