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Берлускони оценил Крым
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Берлускони оценил Крым 

РИА Новости 2 часа назад
Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России. Видео речи опубликовано на YouTube.
"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.
Итальянский политик признался, что он был поражен красотой парков и спросил Путина об истории их появления. Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.
"Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", — сказал бывший премьер Италии.
Берлускони не уточнил о какой поездке идет речь. Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.
Экс-премьер Италии тогда заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.
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