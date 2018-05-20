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На Украине назвали Крымский мост «бутафорией»
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На Украине назвали Крымский мост «бутафорией» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Крымский мост «не переживет» большой нагрузки, сооружение «похоже на бутафорию», пишут украинские СМИ со ссылкой на эксперта в области IT-безопасности Илью Вайцмана.
В 1970 году во время испытания Нусельского моста в Праге на него впритык поставили 66 танков Т-55 по 36 тонн каждый. Сооружение выдержало нагрузку в 2 тыс. 376 тонн на сравнительно коротком участке. Из этого украинское издание «Диалог.UA» делает вывод, что открытие Крымского моста на «КамАЗах» является «свидетельством проблемности сооружения». В статье указано, что суммарный вес машин составлял около 120 тонн.
«Напрашивается вывод о том, что организаторы испытаний намеренно избегали сосредоточенной нагрузки на мост, которой он, скорее всего, может не пережить», — пишет издание.
Эксперт, на которого ссылается автор статьи, также обратил внимание, что на подъездах к Крымскому мосту есть обозначения, что для проезда по нему разрешен транспорт весом не более 3,5 тонны. Сам блогер предполагает, что это временная мера на период усадки сооружения. Также в статье обращают внимание на то, что железнодорожное движение будет запущено через полтора года.
«Не покидает ощущение того, что мост — больше бутафорский, так как количество предосторожностей при начале его эксплуатации как-то уж слишком велико», — заключает издание.
Отметим, «КамАЗы» проехали по Крымскому мосту не во время испытаний, как пишет украинское издание, а во время торжественной церемонии открытия, участие в которой принимал президент Владимир Путин.
Действительно, сейчас действует ограничение в 3,5 тонны для автомобилей на Крымском мосту, однако уже в октябре 2018 года ожидается открытие движения для грузового транспорта.
Отметим, долгое время на Украине заявляли, что Россия якобы вообще не строит никакой мост, затем там стали распространяться сообщения о якобы проблемах со строительством Крымского моста, которые, однако, не подтвердились. Украинские власти говорили, что России не хватит ни сил, ни финансовых возможностей, чтобы завершить масштабный проект.
Тем не менее, движение по автодорожной части Крымского моста было открыто 16 мая — на полгода раньше объявленного ранее срока.
После этого на Украине стали мечтать об уничтожении Крымского моста или о том, чтобы отобрать у России полуостров и мост вместе с ним. Военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно.
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