В США начали по-советски бороться с инакомыслием

"Полиция мыслей" живет и здравствует в Мичиганском университете в США , пишет колумнистка The Detroit News Ингрид Жак. Стоит только присмотреться к политике этого учебного заведения в отношении свободы слова, как появляется ощущение возврата в ГДР или СССР, где режим подавлял несогласных и постоянно выискивал признаки инакомыслия.

В правилах поведения в кампусе университета прописана работа "группы реагирования на предвзятость", призывающей студентов докладывать об услышанных ими оскорбительных или беспокоящих их высказываниях. Данная группа получает множество жалоб о так называемых нарушениях — а это все, что идет вразрез с подчиненной соображениям политкорректности культурой кампуса.

"Мичиганский университет — вопиющий пример того, как государственные институты ограничивают свободу выражения и обсуждение идей, — пишет Жак. А это, кажется, противоречит самой идее студенческого кампуса и создает в нем атмосферу подозрения, стимулируя студентов шпионить друг за другом. Они никогда не знают, кому можно доверять".

Руководство университета может применить к студентам-нарушителям дисциплинарные наказания, в том числе такие как "восстановление справедливости", "индивидуализированное образование" и "тренинги по бессознательной предвзятости". По мнению журналистки, это уже звучит как промывка мозгов.

Политика Мичиганского университета уже привлекла к себе внимание созданной ранее в этом году некоммерческой организации Speech First: на вуз подали в суд. Президент и основатель Speech First Николь Нили надеется, что ее иск приведет к изменению политики Мичиганского университета в отношении свободы слова и привлечет внимание к борьбе со свободой выражения и гражданскими правами в студенческих городках по всей стране.

По информации Фонда за индивидуальные права в образовании, как минимум 231 колледж в США имеет похожие "группы реагирования на предвзятость". Однако группа, действующая в Мичиганском университете — одна из относительно давних и устоявшихся.

По данным Speech First, только за прошлый год администрация Мичиганского университета изучила более 150 инцидентов, предположительно связанных с предвзятостью. Проявления этой предвзятости могут быть разными — например, в форме "оскорбительных" плакатов, постов в соцсетях или высказываний на занятиях.