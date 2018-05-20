Папа Римский назначит 14 новых кардиналов

Папа Римский объявил, что в конце июня назначит 14 новых кардиналов

На традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане папа Франциск объявил имена новых "пурпуроносцев". Ими станут патриарх Халдейской католической церкви архиепископ Луис Рафаэль I Сако, префект Конгрегации доктрины веры Луис Ладария, генеральный викарий Рима Анджело де Донатис, заместитель госсекретаря Святого Престола по общим делам и специальный папский делегат при Мальтийском ордене Джованни Анджело Беччу, элемозинарий Его Святейшества, или официальный папский раздатчик милостыни Конрад Краевский, архиепископ пакистанского Карачи Джозеф Куттс, епископ Лейрии-Фатимы в Португалии Антониу Марту, архиепископ Уанкайо ( Перу ) Педро Баррето, архиепископ мадагаскарского города Тоамасина Дезире Царахазана, архиепископ Аквилы Джузеппе Петрокки и архиепископ Осаки Томас Аквин Манё Маэда.

"Их происхождение свидетельствует о вселенском характере Церкви, которая продолжает возвещать всем людям земли о милосердной любви Господа", — сказал понтифик.

За свои заслуги в служении Церкви пурпурные шапочки, цвет которых символизирует готовность пролить свою кровь за дело христианства, получат почетный архиепископ Халапы ( Мексика ) Серхио Обесо Ривера, почетный прелат боливийского Корокоро Торибио Тикона Порко и представитель монашеской конгрегации кларентинцев Аквилино Бокос Мерино. Из-за своего возраста (всем троим более 80 лет) они не имеют право участвовать в конклаве по выборам папы Римского.

По словам папы Франциска, включение новых членов в ряды Коллегии кардиналов показывает "нерушимую связь" между Ватиканом и Церквями по всему миру.

Последняя консистория, на которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство пять иерархов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане 28 июня 2017 года.