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Папа Римский назначит 14 новых кардиналов
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Папа Римский объявил, что в конце июня назначит 14 новых кардиналов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Vincenzo Pinto
Папа Римский Франциск заявил, что возведет в кардинальское достоинство 14 иерархов Римско-католической церкви в ходе консистории 29 июня.
На традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане папа Франциск объявил имена новых "пурпуроносцев". Ими станут патриарх Халдейской католической церкви архиепископ Луис Рафаэль I Сако, префект Конгрегации доктрины веры Луис Ладария, генеральный викарий Рима Анджело де Донатис, заместитель госсекретаря Святого Престола по общим делам и специальный папский делегат при Мальтийском ордене Джованни Анджело Беччу, элемозинарий Его Святейшества, или официальный папский раздатчик милостыни Конрад Краевский, архиепископ пакистанского Карачи Джозеф Куттс, епископ Лейрии-Фатимы в Португалии Антониу Марту, архиепископ Уанкайо (Перу) Педро Баррето, архиепископ мадагаскарского города Тоамасина Дезире Царахазана, архиепископ Аквилы Джузеппе Петрокки и архиепископ Осаки Томас Аквин Манё Маэда.
"Их происхождение свидетельствует о вселенском характере Церкви, которая продолжает возвещать всем людям земли о милосердной любви Господа", — сказал понтифик.
За свои заслуги в служении Церкви пурпурные шапочки, цвет которых символизирует готовность пролить свою кровь за дело христианства, получат почетный архиепископ Халапы (Мексика) Серхио Обесо Ривера, почетный прелат боливийского Корокоро Торибио Тикона Порко и представитель монашеской конгрегации кларентинцев Аквилино Бокос Мерино. Из-за своего возраста (всем троим более 80 лет) они не имеют право участвовать в конклаве по выборам папы Римского.
По словам папы Франциска, включение новых членов в ряды Коллегии кардиналов показывает "нерушимую связь" между Ватиканом и Церквями по всему миру.
Последняя консистория, на которой папа Франциск возвел в кардинальское достоинство пять иерархов Римско-католической церкви, состоялась в Ватикане 28 июня 2017 года.
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