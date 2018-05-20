Ещё
Трамп обсудил с Сеулом поведение КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мун Чжэ Ин и Трамп обсудили по телефону действия КНДР 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили действия Пхеньяна и предстоящий саммит США и КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис главы Южной Кореи.
"Лидеры обменялись мнениями по поводу недавних действий КНДР", — приводится заявление представителя Голубого дома. Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Трамп договорились тесно сотрудничать в подготовке саммита.
Американский президент ранее сообщил на своей странице в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Позже Пхеньян заявил, что может не согласиться на участие в саммите с Вашингтоном, если тот продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.
ТАСС: последние новости
Статус Украины в СНГ. Досье Меркель: соглашение с Ираном не было идеальным, но выходить из него было неправильно СМИ: Берлускони унаследовал €3 млн от своей бывшей сотрудницы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне остались без дешевой Турции416
Запад предлагает России отказаться от земли и армии279
Меркель не смогла защитить Германию от США47
Выражение лица бывшей девушки принца Гарри стало мемом13
Порошенко захотел перечеркнуть советскую историю116
Видео
12:21
Кейт Миддлтон пренебрегла свадьбой принца Гарри
Шоу-бизнес
00:09
В Ангарске выпал снег
Погода Общество
02:01
Меркель не смогла защитить Германию от США
Экономика Европа
02:18
Бывшая Брэда Питта выйдет замуж за женщину
Шоу-бизнес
03:20
Порошенко усложнит жизнь украинцев из-за СНГ
Украина В мире
01:00
Бузова оскорбила прославленную фигуристку
Шоу-бизнес
04:01
Меган Маркл выругалась на собственной свадьбе
Шоу-бизнес В мире
01:03
В Казахстане горит торговый центр
Пожары Происшествия
00:43
Макрон захотел «решительно» помочь России
Политика В мире
01:55
Киев обвинили в использовании химоружия в Донбассе
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение