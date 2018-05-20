Трамп обсудил с Сеулом поведение КНДР

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и его американский коллега Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили действия Пхеньяна и предстоящий саммит США и КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на офис главы Южной Кореи.
"Лидеры обменялись мнениями по поводу недавних действий КНДР", — приводится заявление представителя Голубого дома. Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Трамп договорились тесно сотрудничать в подготовке саммита.
Американский президент ранее сообщил на своей странице в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре. Позже Пхеньян заявил, что может не согласиться на участие в саммите с Вашингтоном, если тот продолжит требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.