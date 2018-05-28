Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР

Две головы хорошо, а три лучше: Южная Корея присоединится саммиту США-КНДР

Встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре планируется 12 июня. США ранее отменили ее, но теперь вновь ведут подготовительные переговоры с КНДР.

В воскресенье делегация Белого дома прибыла в КНДР, с американской стороны команду по подготовке саммита возглавляет бывший посол в Южной Корее Сун Ким. Консультации должны продлиться до среды.

Северная Корея добивается заключения мирного договора с США в обмен на отказ от дальнейшей ядерной программы, однако в этом случае у Вашингтона будет меньше оснований для военного присутствия и активности в регионе, а также для продажи новейших систем вооружений Южной Корее и Японии , сообщает РИА Новости

В конце апреля 2018 года лидеры Южной и Северной Кореи впервые за десятилетие провели двусторонний саммит, по итогам которого была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.