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Три головы лучше: Южная Корея присоединится к США и КНДР
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Две головы хорошо, а три лучше: Южная Корея присоединится саммиту США-КНДР 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться ко встрече лидеров КНДР и США в Сингапуре, если Пхеньяну и Вашингтону удастся договориться о проведении этой встречи.
Встреча лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре планируется 12 июня. США ранее отменили ее, но теперь вновь ведут подготовительные переговоры с КНДР.
В воскресенье делегация Белого дома прибыла в КНДР, с американской стороны команду по подготовке саммита возглавляет бывший посол в Южной Корее Сун Ким. Консультации должны продлиться до среды.
Северная Корея добивается заключения мирного договора с США в обмен на отказ от дальнейшей ядерной программы, однако в этом случае у Вашингтона будет меньше оснований для военного присутствия и активности в регионе, а также для продажи новейших систем вооружений Южной Корее и Японии, сообщает РИА Новости.
В конце апреля 2018 года лидеры Южной и Северной Кореи впервые за десятилетие провели двусторонний саммит, по итогам которого была подписана Пханмунджомская декларация, в которой стороны зафиксировали договоренности о сотрудничестве, денуклеаризации и построении мира на Корейском полуострове.
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Комментарии24  Ещё 206 источников 
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